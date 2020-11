A startup curitibana Olist anunciou nesta quinta, 19, que recebeu um aporte de R$ 310 milhões. A rodada foi liderada pelo Softbank e teve participações de Valor Capital Group, Península, VELT Partners, FJ Labs e o investidor americano Kevin Efrusy. O Softbank repete a aposta na empresa: em 2019, o grupo japonês já havia participado de uma rodada de R$ 190 milhões.

Fundada em 2015, a Olist é responsável por ajudar lojas físicas a terem uma presença online, colocando seus produtos à venda em sites como MercadoLivre, Amazon e Submarino pelo sistema de marketplace. O impulsionamento do comércio eletrônico brasileiro durante a pandemia turbinou os negócios da companhia. Em junho, a Olist já registrava crescimento de 140% nas vendas, e um salto no número de parceiros de 7 mil em outubro do ano passado para 30 mil.

“Estamos animados em anunciar nossa rodada de investimento da Série D e entusiasmados por ter o apoio de investidores fortes que acreditam em nossa visão,” afirmou em nota Tiago Dalvi, fundador da Olist. Nascido em Londrina e formado em administração pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Tiago Dalvi começou a empreender quando tinha 19 anos, abrindo uma loja num shopping.

“Temos o prazer de apoiar a equipe de gestão extremamente talentosa e orientada por dados do olist enquanto eles perseguem

sua missão, e estamos empolgados com as vastas oportunidades que a empresa tem pela frente”, afirmou em nota o Softbank.

Junto do aporte, a Olist também revelou a compra da Clickspace, uma startup especializada em soluções de marketplaces e comércio via canais sociais. O valor da operação, porém, não foi revelado.