O Twitter anunciou ontem que os funcionários de seus escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro terão direito a licença- paternidade com duração de 20 semanas – mesmo período que as mães têm direito – após o nascimento de seus filhos. Segundo a empresa, o benefício também vale para casos de adoção.

Não é uma novidade dentro do Twitter: o programa, que tem o objetivo de ampliar a qualidade de vida e equidade de gêneros, começou a ser adotado nos escritórios da empresa nos Estados Unidos em maio.

“A ideia é que os pais possam participar, assim como as mães, dos primeiros meses de vida de seus filhos, reforçando laços afetivos e atuando em seu processo de criação”, diz a empresa, em comunicado distribuído à imprensa.

A medida ajuda a combater estereótipos de gênero, que ajudam a reforçar o papel tradicionais dos pais na família. Hoje, os pais brasileiros têm direito a licença de cinco dias após o nascimento de seus filhos – para servidores públicos, o prazo pode ser estendido a 20 dias. Funcionários de empresas do Programa Empresa Cidadã também têm direito à licença estendida.

Além da licença-paternidade estendida, o Twitter tem outros programas de apoio aos funcionários que são mães e pais: durante todo o período de amamentação, por exemplo, as funcionárias do Twitter que precisarem viajar a trabalho podem enviar leite materno aos filhos, com as despesas pagas pela empresa.