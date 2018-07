Reuters Didi Chuxing já começou a investir em carros autônomos

Depois de comprar os ativos do Uber na China, a gigante dos aplicativos de carona Didi Chuxing está começando a expandir ainda mais os seus assusntos de interesse. Informações divulgadas nesta sexta-feira, 7, indicam que a empresa, que já é avaliada em US$ 35 bilhões, começará, em breve, a investir no desenvolvimento de carros autônomos.

Segundo a Bloomberg, executivos da companhia chinesa já estariam nos Estados Unidos procurando cientistas e engenheiros no Vale do Silício para participarem do desenvolvimento do automóvel.

Rumores também já indicam que a empresa estaria em busca de outras companhias para o desenvolvimento do carro autônomo, facilitando o projeto e desenvolvimento do automóvel próprio.

Além da Didi Chuxing, outras gigantes da tecnologia já entraram em uma corrida para desenvolver o carro sem motorista. Google, Apple, Tesla, Uber e várias montadoras já estariam em estágio de desenvolvimento do veículo.

A Didi Chuxing não divulgou projeções de quando o automóvel começará a ser desenvolvido, nem quanto será investido nesta nova empreitada da empresa.