O aplicativo de mobilidade Uber começou a testar na Índia nesta segunda-feira, 6, uma nova modalidade de transportes. Chamada de UberHIRE, a nova categoria permite que usuários aluguem carros da companhia por até 12 horas, juntamente com motorista. A ideia é que as pessoas possam se movimentar ao longo de todo um dia sem se preocupar com transporte, tendo o carro à disposição durante todo o dia.

Para usar, basta pedir um carro na modalidade pelo app tradicional do Uber e epserar que ele chegue. A partir daí, a pessoa poderá ir para onde quiser com o carro por, no mínimo, duas horas ou 30 quilômetros; e, no máximo, 12 horas. A tarifa pode variar entre R$ 20 e R$ 30, em conversão direta.

Por enquanto, o UberHIRE está disponível naas cidades de Vishakhapatnam, Nagpur, Nova Deli, Bangalore, Chennai, Mumbai e Pune e só aceita pagamentos em dinheiro.

Ainda não há previsão de quando o serviço chegará em outros países ou se o Uber irá, de fato, expandir a modalidade.