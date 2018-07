Reprodução Uber revelou imagem que mostra como futuro pode ser com "carros voadores"

O serviço de carona Uber detalhou nesta quinta-feira, 27, seus planos de criar um serviço chamado Uber Elevate nos próximos anos, que vai transportar passageiros em carros voadores. Mas esqueça a ideia do desenho animado Os Jetsons: tratam-se de pequenas aeronaves elétricas que levantam voo verticalmente e podem chegar à velocidade de 160 quilômetros por hora. Segundo a empresa, isso encurtaria o tempo de viagem entre a Avenida Paulista, em São Paulo, para Campinas, no interior do estado, de cerca de duas horas para apenas 18 minutos.

De acordo como Uber, as aeronaves serão chamadas de VTOL e serão menos barulhentas do que os helicópteros. A empresa afirma que não está trabalhando diretamente na construção das aeronaves, mas tem a intenção de adicioná-las à rede dos serviço de carona paga nos próximos anos, quando elas estiverem disponíveis no mercado. A princípio, as aeronaves deverão ser pilotadas por humanos, mas a empresa acredita que no futuro elas poderão funcionar de maneira autônoma, como os carros sem motorista. os veículos vão "estacionar" em helipontos ou no teto de prédios pela cidade.

Para os planos do Uber se tornarem realidade, porém, há uma série de entraves que terão de ser superados. O maior deles deverá ser regulatório, uma vez que será preciso garantir a segurança dos passageiros. Além disso, as empresas que estão desenvolvendo carros voadores ainda precisam superar uma série de entraves técnicos, que incluem a duração da bateria usada nessas aeronaves, para que elas possam voar por longos períodos sem a necessidade de uma nova recarga. "Nós estamos começando a tentar tornar isso uma realidade", disse o diretor de produtos do Uber, Jeff Holden, ao site da revista Wired. "Queremos ajudar a indústria a chegar lá mais rápido."

De acordo com a empresa de carona paga, a perspectiva é de que, em cinco anos, já exista um VTOL totalmente operacional, que possa transportar vários passageiros e um piloto. Várias empresas que trabalham em projetos do tipo podem ser parceiras do Uber nessa empreitada. A empresa norte-americana Joby Aviation planeja oferecer uma aeronave para dois passageiros pronta para operar serviços de táxi em até cinco anos. A empresa alemã eVolo também trabalha num veículo semelhante, que deve estar pronto em 2018. Até mesmo o Pentágono já investiu mais de US$ 18 milhões num VTOL.

O Uber Elevate, segundo executivos da empresa, pode começar a operar em fase de testes daqui a cinco anos em países onde há boa infraestrutura de helipontos, como nos Estados Unidos. O serviço deverá levar outros cinco anos, porém, para ser expandido para outros países pelo mundo e, mais importante, para ganhar a adesão dos consumidores em uma escala mais ampla. A empresa prevê que o valor de uma viagem entre São Paulo e Campinas, no longo prazo, custe US$ 24 (cerca de R$ 75) aos consumidores – o valor deve ser menor do que o de uma viagem para o mesmo destino usando os carros da rede da companhia.