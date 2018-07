Amanda Perobelli/Estadão Dara Khosrowshahi, o atual presidente executivo do Uber: vitória nas negociações

O presidente executivo do aplicativo de carona paga Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou na terça-feira, 20, que prevê que o serviço de transporte por meio de carros voadores será oferecido pela empresas em até dez anos. A empresa diz que esses veículos devem se tornar o meio de transporte de massa mais barato no futuro.

Khosrowshahi fez a declaração em um fórum para investidores realizado em Tóquio, no Japão, em sua primeira visita à Ásia como presidente executivo do Uber. O mercado japonês é visto como uma das áreas de maior potencial para serviços de carona e as empresas do segmento têm pressionado o governo sobre a possibilidade de uma flexibilização das regras.

A primeira vez que o Uber falou sobre carros voadores foi em outubro do ano passado, quando a companhia anunciou que lançaria o serviço Uber Elevate. Os "carros voadores" são aeronaves elétricas que levantam voo verticalmente e podem chegar à velocidade de 160 quilômetros por hora. Além disso, são menos barulhentas do que os helicópteros.

A empresa brasileira Embraer está entre as empresas que estão desenvolvendo o carro voador com o Uber. A empresa brasileira pretende criar todo o projeto da aeronave, fabricá-la e ficar responsável pela manutenção, além do controle aéreo. O Uber ficará responsável pelo sistema que receberá os pedidos de deslocamento dos passageiros.