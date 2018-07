O Uber disse nesta quinta-feira, 2, que planeja se adequar às regras na Califórnia e que pedirá licença para colocar os veículos autônomos de volta às ruas do estado norte-americano, após uma disputa legal entre a empresa e as autoridades locais em dezembro.

Dois dos carros autônomos do Uber já estão circulando em São Francisco, mas estão sendo dirigidos manualmente enquanto a companhia "adota as medidas para concluir o procedimento para obtenção de licença para teste", disse a porta-voz do serviço.

O Departamento de Veículos Motores da Califórnia (DMV, na sigla em inglês) confirmou ter tido conversas com o Uber para ajudar a empresa a obter a licença para testar seus carros autônomos. Mas a companhia ainda não submeteu formalmente a solicitação, afirmou a porta-voz do departamento, Jessica Gonzalez.

A obtenção da licença permitiria ao Uber retomar os testes de veículos autônomos em San Francisco, que no ano passado foram suspensos apenas uma semana depois de terem sido iniciados.

O DMV exige uma autorização especial para o uso de carros autônomos em rodovias públicas. Pelo menos 23 outras empresas que atualmente exploram a tecnologia, como o Google, a Tesla e a Ford, obtiveram aval para os testes na Califórnia.

Mas o Uber desafiou as regras em dezembro, ao tentar lançar o programa em São Francisco sem a devida licença sob a justificativa de que os carros não eram capazes de se locomover "sem controle ativo ou monitoramento", como a lei da Califórnia define os veículos autônomos.

Sem a autorização, o DMV suspendeu o registro dos 16 carros autônomos do Uber uma semana após a empresa tê-los colocado nas vias públicas. Os veículos em teste foram trazidos para o Arizona, onde as companhias não precisam de licença especial para operá-los.