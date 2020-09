A Juntos Somos Mais, empresa que tem como acionistas Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, anunciou a sua primeira aquisição, a plataforma gaúcha Triider. Trata-se de um marketplace de serviços que conecta clientes com profissionais do mercado da construção civil. A transação foi finalizada no último dia 17,e não teve seu valor revelado, mas prevê investimentos para aceleração exponencial.

Em nota, a empresa observa que no Brasil, o varejo de construção movimenta aproximadamente R$ 225 bilhões ao ano com 136 mil lojas e 4,6 milhões de profissionais de obra.

"A empresa desenvolveu o maior ecossistema do setor com mais de 20 indústrias da construção e empresas de serviços e 500 mil membros - lojistas, vendedores e profissionais de obra", destaca.

Triider O Triider é um marketplace de serviços que conecta clientes com profissionais do mercado da construção civil

A Juntos Somos Mais planeja investimentos de mais de R$ 50 milhões nos próximos 2 anos e parte significativa desse valor será aplicado na Triider, informa a empresa, destacando que estima que a plataforma se torne o maior marketplace de serviços para construção do País.

Atualmente, as receitas da empresa vêm do programa de fidelidade Juntos Somos +, criado em 2014 na Votorantim Cimentos, e também da Loja Virtual, o maior marketplace B2B do setor. Principal canal de vendas digital entre indústria e varejo com mais de 17 mil lojistas cadastrados, a plataforma transaciona mais de R$ 6,5 bilhões anualmente, realizando mais de 100 mil vendas online mensalmente.