Natural de Cingapura, a startup Insider acabou de se tornar um unicórnio – quando uma empresa novata ultrapassa US$ 1 bilhão em valor de mercado. No fim do mês passado, a companhia, que cria ferramentas de vendas e marketing baseadas em inteligência artificial (IA), arrecadou US$ 121 milhões, o que a fez ser avaliada em US$ 1,2 bilhão. Detalhe: mais de 80% desse aporte vem para investimentos no Brasil, já que a startup separou R$ 500 milhões para expandir a operação por aqui.

A Insider estreou no Brasil em 2020 e conta com 30 pessoas em sua equipe. Mesmo com tamanho reduzido, a companhia já atraiu nomes como Samsung, MadeiraMadeira, Santander, Via, Riachuelo, Coca-Cola e Claro. Com o aporte na operação brasileira, contudo, a ideia é ampliar o time em mais 150 pessoas até 2025.

Divulgação/Insider Hande Cillingir, fundadora e presidente da Insider

“Encontramos um crescimento fenomenal desde que abrimos nosso escritório. Este investimento nos permitirá acelerar ainda mais nosso crescimento no Brasil e na América Latina”, diz Moritz Wolff, diretor da Insider na América Latina.

O otimismo da companhia para expandir os negócios no Brasil se dá principalmente por sua plataforma. No modelo de software como um serviço (SaaS), em que a companhia oferece o seu produto por meio de uma assinatura, a Insider promete personalizar canais de mensagem entre empresas e consumidores, além de conectar os dados de clientes a fim de entender a melhor maneira de encontrar eles.

De acordo com a empresa, ainda é possível prever o comportamento futuro do comprador diante da análise dos dados e criar experiências individualizadas para ele.

No mundo

A Insider foi criada em 2012 em Cingapura e, desde então, conquistou mais de 1 mil clientes dos mais diferentes setores em 28 países no mundo. A ideia da fundadora da companhia e também presidente, Hande Cillingir, é que a expansão global seja ainda mais acelerada com o aporte. “Estamos focados em levar a Insider para outros mercados e nos tornar a escolha número um para todos os profissionais de marketing neste planeta”, diz ela.

E uma das metas de Hande é ampliar ainda mais a presença feminina dentro da companhia. Hoje, a companhia tem 60% da sua liderança formada por mulheres, incluindo os cargos de presidente, diretora financeira, diretora de marketing e diretora de recursos humanos.

No último aporte, a companhia chamou a atenção de grandes fundos de investimento globais, como o Qatar Investment Authority (QIA), que é o fundo soberado do Qatar, o Riverwood e o Sequoia.

“A Insider está usando a individualização de próximo nível para ajudar as marcas a encantar seus clientes. E sem dúvida, este é o futuro da experiência do consumidor”, afirma Pieter Kemps, diretor da Sequoia.