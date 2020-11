A startup brasileira Vtex, que atingiu a avaliação de US$ 1 bilhão em meio à pandemia, está lançando dois novos programas de aceleração com o objetivo de impulsionar o mercado global de comércio eletrônico. A empresa, que faz infraestrutura para lojas online, ajudará no crescimento de startups que atuam ao longo da cadeia do e-commerce, desde a área de pagamentos até logística e manejo de estoque.

Serão dois programas diferentes. Um é o Incubator, focado em startups ainda em estágio inicial, e outro, chamado de Accelerator, é voltado para startups que já estão ganhando tração no mercado — eles terão seis e quatro meses de duração, respectivamente.

Vtex Marcos Pueyrredon, vice-presidente global da Vtex

A Vtex vai selecionar três startups para participar de cada programa. As empresas receberão um aporte de US$ 10 mil ao entrarem na aceleração, e terão também mentorias, contatos com investidores-anjo e acesso às ferramentas e infraestruturas da Vtex.

A ideia é usar as soluções das startups tanto dentro da Vtex quanto para seus clientes — entre as marcas atendidas pela empresa, estão nomes como Nestlé, Coca-Cola e Walmart.

“Com a aceleração da digitalização, atingimos um nível de crescimento em 2020 que era previsto só para 2023. Precisamos resolver temas complexos de forma rápida, e é aí que entram os programas: com eles, profissionalizamos o ecossistema e aceleramos o desenvolvimento”, diz Marcos Pueyrredon, vice-presidente global da Vtex, em entrevista ao Estadão.

Por ter clientes em 50 países, a Vtex busca startups do mundo todo para o programa. As inscrições vão até 26 de novembro e as finalistas serão anunciadas no dia 4 de dezembro.