Para reunir seus projetos e pesquisas de inovação, a Universidade de São Paulo (USP) vai lançar nesta sexta-feira, 9, uma plataforma que conecta alunos, docentes e projetos com empresas de diversos setores. O Hub USP Inovação, como foi batizado, terá detalhes sobre iniciativas em pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&D&I) de organizações, programas, laboratórios e incubadoras ligadas à USP.

A iniciativa é pioneira entre as universidades públicas e quer facilitar o acesso de empresas e startups às pesquisas que são desenvolvidas dentro dos 42 institutos da USP. A página tem foco em separar, então, as áreas dos estudos por tema, linha de pesquisa e especialistas.

Auspin Para pesquisar estudos e projetos, as empresas poderão acessar a lupa de busca na plataforma, utilizando palavras chaves

O Hub USP Inovação é supervisionado pela Agência USP de Inovação (Auspin), que coordena os projetos de inovação da universidade. A agência estima que cerca de 1,7 mil empresas e startups tem como fundadores alunos da USP, entre elas, unicórnios como Nubank, 99, Gympass, iFood, Wild Life e Loggi.

“O Hub USP Inovação traz um levantamento abrangente de todas as áreas da universidade e estamos cadastrando as competências, serviços tecnológicos e equipamentos de cada um dos 5,3 mil professores atuais, além do legado representado pelas quase 1.200 patentes registradas pela USP, todas classificadas”, afirma o Professor Marcos Nogueira Martins, coordenador da Auspin.

Para pesquisar estudos e projetos, as empresas poderão acessar a lupa de busca na plataforma, utilizando palavras chaves. São mais de 1 mil patentes registradas cadastradas no site, que utiliza um algoritmo desenvolvido pelo USPCodeLab, grupo de extensão formado por alunos de graduação, pós-graduação e professores.

“Para uma empresa, a inovação representa sobrevivência a longo prazo e o Hub oferece uma porta de entrada para identificar que tipo de solução existe na universidade para a necessidade que essa empresa procura”, afirma Geciane Porto, vice-coordenadora da Auspin.

O lançamento da plataforma será online, com a presença do Reitor da USP, Vahan Agopyan, às 11h da manhã e será transmitido pelo canal do YouTube da Auspin.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani