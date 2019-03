Amd Wiegmann/Reuters Entre as apostas do fundador da Microsoft há várias soluções para diminuir os impactos do aquecimento global

O MIT divulgou na última quarta-feira, 27, a sua lista anual de apostas para as tecnologias mais inovadoras de 2019. Este ano, a curadoria foi feita por Bill Gates, o co-fundador da Microsoft e um dos principais investidores do mundo.

Nas apostas, Gates destaca opções como robôs, hambúrguer criado em laboratório e sem o uso de carne, além de vacinas contra o câncer.

"A lista de Bill reflete sua crença de que estamos nos aproximando de um ponto crucial no desenvolvimento tecnológico da humanidade - de tecnologias que tornam a vida mais longa para aqueles que melhoram a situação", disse Gideon Lichfield, editor-chefe da publicação do MIT.

Compõe a lista mãos robóticas que imitam a capacidade humana de manipular objetos por conta própria; projetos de energia nuclear que podem reduzir as emissões de gás carbônico e ainda um tipo de exame de sangue que ajuda médicos a descobrirem se uma grávida está prestes a realizar um parto prematuro.

Além disso, há ainda uma sonda intestinal em formato de pílula que, ao ser engolida, mostra o trato digestivo e realiza biópsias; vacinas contra o câncer personalizadas de acordo com o sistema imunológico do paciente; e um hambúrguer sem carne, criado em laboratório com base de vegetais que ajudaria a reduzir as emissões de gás carbônico da indústria alimentícia.

Por fim, compõe a lista um coletor de dióxido de carbono, que adota técnicas para absorver o CO2 do ar; um relógio inteligente que monitora os batimentos cardíacos e envia avisos antecipando crises; um banheiro que usa um sistema de saneamento sem a necessidade de usar esgotos e, por fim, avanços em assistentes de inteligência artificial capazes de manter conversas mais naturais.