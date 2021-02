O Vale do Dendê e o Google for Startups Brasil abriram inscrições nesta sexta-feira, 26, para startups da região Nordeste do País que queiram se inscrever no programa de aceleração promovido pela parceria, que tem como objetivo estimular o ecossistema de inovação da Bahia e outros Estados da região.

O programa tem disponível 12 vagas focadas em afroempreendedores nordestinos e o processo seletivo analisará diversidade do time da startup, impacto social, viabilidade do negócio e inovação da proposta. As inscrições ficam abertas até 17 de março no site da Vale do Dendê.

“Esse novo ciclo voltado para empresas de base tecnológica reflete o momento da Vale do Dendê que agora quer, cada vez mais, impulsionar a inovação na região Nordeste“, afirma em nota Paulo Rogério Nunes, cofundador da Vale do Dendê.

O programa tem duração de 12 semanas e começa no dia 5 de abril. Nele, as startups participam de sessões de mentoria, oficinas e lives com especialistas em tecnologia e outros empreendedores do ecossistema Google for Startups e parceiros.

Masao Goto Filho/Estadão O Google for Startups é uma iniciativa da gigante americana de apoio a startups

“Para o Google for Startups, colaborar com esse programa nos ajuda não só a trazer uma maior diversidade de olhares e vivências para a nossa rede, mas nos aproxima de um ecossistema com um potencial enorme, que possui um grande mercado consumidor e agrupa empreendedores com uma criatividade imensa“, explica André Barrence, Diretor do Google for Startups América Latina.