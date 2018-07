Osservatore Romano/Ansa/EPA/EFE Papa diz em mensagem que meio ambiente é 'responsabilidade de todos'

Não só as grandes empresas estão de olho no potencial das startups. O Vaticano acaba de criar uma aceleradora de startups e planeja investir US$ 100 mil em até oito empresas que criem soluções inovadoras para problemas criados pelas mudanças climáticas. Criada com o apoio do Papa Francisco e liderada por dois investidores de venture capital, o Laudato Si Startup Challenge vai apostar tempo e dinheiro em empresas com alto potencial de crescimento nos próximos meses.

Na prática, ao receber o investimento, o Vaticano terá direito a uma participação acionátia entre 6% e 8% do negócio. Além disso, durante quatro meses, as startups receberão mentoria de profissionais especializados. Depois, eles terão de viajar para Roma para dois meses de trabalho intenso na startup, o que vai culminar em um dia de demonstrações, ou Demo Day, em que os empreendedores apresentam seu negócio ao público geral.

Os US$ 100 mil que serão investidos em cada empresa, segundo o site da revista norte-americana Fast Company, não virão do caixa da Igreja Católica. Ele terá origem em um fundo privado de investidores. Contudo, tudo será feito com supervisão próxima de membros do Vaticano. Os interessados em participar do processo de seleção não precisam ser católicos.

As empresas precisam escolher entre sete desafios das mudanças climáticas, que incluem energia, comida, água, cidades populosas, potencial humano, conservação e finanças. Segundo um dos mantenedores do projeto, essas são áreas que o próprio Papa Francisco identifica como importantes para resolver a questão climática. Empreendedores de mais de cem países podem participar da seleção para o programa, incluindo o Brasil. Basta acessar o site oficial do Laudato Si Startup Challenge e fazer a inscrição entre 10 e 17 de junho. O programa de aceleração acontecerá entre 13 de julho e 9 de setembro.