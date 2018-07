Divulgação Demonstração de realidade aumentada feita pela startup Magic Leap

A realidade aumentada é uma tecnologia que permite ver projeções de conteúdo virtual no mundo real, por meio de óculos preparados para isso – como o HoloLens, da Microsoft – ou outros dispositivos, como na tela de um smartphone. No Pokémon Go, o jogador consegue ver em seu celular animações de "monstrinhos" que se movimentam no ambiente do mundo real, como as ruas de uma cidade ou o mar. Os personagens mostrados para o jogador variam de acordo com a localização do aparelho, monitorada em tempo real pelo jogo.

1901

Primeira menção a algo com conceito de realidade aumentada. Foi no livro The Master Key: An Electrical Fairy Tale (A Chave Mestra: um Conto de Fadas Elétrico), onde o escritor L. Frank Baum (o mesmo de O Mágico de Oz) descreve um tipo de óculos que dava a capacidade de visualizar características da personalidade de outras pessoas a quem o usasse.

1968

Primeiro experimento concreto de realidade aumentada. Foi quando os americanos Ivan Sutherland e Bob Sproull fabricaram o protótipo de um capacete que, ao ser conectado a um computador, permitia a visualização de gráficos em suas lentes.

2009

Primeiro jogo de realidade aumentada disponível na App Store, o Arcade Reality foi desenvolvido pela Toyspring e lançado pela Chilingo, uma das principais desenvolvedoras de games para Apple. Nele, o usuário encontra alienígenas e naves extraterrestres ao seu redor por meio da câmera do celular.

2010

É fundada a Magic Leap, uma das principais empresas de realidade aumentada. Ela recebeu um investimento US$ 542 milhões do Google em 2014 e, no ano seguinte, fez sua primeira demonstração pública de realidade aumentada, quando “colocou” uma baleia em uma quadra de basquete.

2012

Criada como uma startup dentro do Google, a Niantic Labs lança seu primeiro jogo: Ingress, que exige que o jogador saia de casa para explorar o ambiente. O objetivo é encontrar fontes de energia pela cidade. O jogador, entretanto, tem que tomar cuidado com outros usuários, que podem roubar sua energia. A Niantic é a desenvolvedora de Pokémon Go.

Reuters Óculos de realidade aumentada da Microsoft ainda não tem previsão de data para chegar ao mercado

2013

O HoloLens — óculos parecido com os de realidade virtual, mas que trabalha com hologramas e realidade aumentada — começou a ser anunciado pela Microsoft em 2013. Entretanto, só em 2015 a empresa de Satya Nadella deu maiores informações sobre o óculos de realidade aumentada. O dispositivo ainda não tem uma data definida para o seu lançamento.

2013

É anunciado, pela Innovation Design Engineering do Royal College of Art, o Gravity, uma combinação de tablet, caneta e óculos especiais. Com eles, desenhos ou modelagens feitos pelo usuário se tornam realidade aumentada.

2014

Google lança o Google Glass, dispositivo de realidade aumentada da empresa. A ideia era transportar a tela do smartphone para as lentes do óculos, que iria integrar as informações virtuais com o que era visto pela pessoa.

2015

Apple compra a empresa de realidade aumentada Metaio, que produz conteúdo com a tecnologia para empresas usarem em propagandas.