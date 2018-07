REPRODUÇÃO

Há algumas semanas, o Google publicou no blog oficial da empresa um artigo sobre as redes neurais artificiais. Elas são, basicamente, sistemas que conseguem identificar o que está sendo exibido em uma imagem. Segundo o post, elas possuem subdivisões, que possuem graus diferentes de complexidade.

A primeira rede, por exemplo, identifica informações simples sobre a borda da imagem. A segunda camada já consegue identificar formas, tendo uma ideia mais fiel do que está sendo exibido. As últimas, por outro lado, já conseguem identificar exatamente o que é mostrado, sejam objetos complexos ou não.

O Google, então, começou a fazer uma brincadeira: pediu para que as camadas ampliassem a identificação do que existe na imagem, além de misturá-las na identificação. Assim, as redes começaram a criar figuras complexas, mesclando imagens e identificações. Os resultados foram extremamente curiosos e divertidos, pois o sistema conseguiu criar seres híbridos e fantásticos, como o “camelo-pássaro” ou o “cachorro-peixe”.

O sucesso das imagens foi tão grande que o Google decidiu liberar o algoritmo que realiza essa mistura de imagens. Assim, novas e curiosas imagens começaram a pipocar em toda a web. Confira, abaixo, alguns exemplos das figuras geradas pelo algoritmo de redes neurais da empresa:

É possível, ainda, criar suas próprias imagens. Basta seguir as orientações no post original no blog do Google e, ainda, utilizar alguns sistemas de programação. Para ver mais resultados, basta buscar por #DeepDream no Twitter, Facebook e Instagram.