Uma das novidades mais aguardadas da tecnologia em 2017 está prestes a ganhar as ruas: neste domingo, o empreendedor Elon Musk publicou em sua conta no Twitter as imagens do primeiro Tesla Model 3 a sair da linha de montagem da empresa.

O dono do primeiro Tesla Model 3 é o próprio Elon Musk, que ganhou o automóvel do amigo Ira Ehrenpreis, primeira pessoa a fazer um depósito na pré-venda do veículo. "O Ira tinha o direito de ter o primeiro carro, mas ele me deu esse direito como meu presente de aniversário de 46 anos", publicou Musk no Twitter.

O novo automóvel vai custar US$ 35 mil e é o primeiro modelo da empresa a almejar o mercado de "carros populares" – os primeiros carros da Tesla, como o Model X, eram esportivos de alto padrão. Segundo Musk, os primeiros 30 compradores vão receber os carros a partir do próximo dia 28.

A expectativa da empresa é de fabricar pelo menos 1,5 mil Model 3 em setembro, e aumentar a produção gradualmente até 20 mil em dezembro. O ganho de escala, para a Tesla, é importante para ajudar a reduzir os custos de produção de veículos elétricos.