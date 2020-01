O mundo é bombardeado por notícias negativas. Mortes, guerras, acidentes, atentados terroristas, crises financeiras, escândalos políticos e muito mais. Parece que vivemos o pior momento da história. Infelizmente, isso distorce a correta perspectiva sobre o futuro.

Impulsionada por avanços econômicos, sociais e tecnológicos, a humanidade nunca viveu tempos tão incríveis. Estamos atravessando um período de notáveis progressos que poucos divulgam. Há 200 anos, por exemplo, mais de 90% da população global vivia em pobreza extrema. Hoje, o mesmo número não alcança 10%. Para se ter ideia, 130 mil pessoas deixam essa condição todos os dias. No Brasil, o indicador caiu de 13,6% em 2001 para 3,7% hoje.

Quanto à educação, seu alcance aumenta há 100 anos. Em 1900, só 21% dos indivíduos no mundo sabiam ler e escrever. Agora, 85% já possuem essa instrução. Em nosso país, onde há 93% de alfabetizados, o total de anos que alguém estuda subiu de 3 para 8 entre 1980 e os dias atuais.

Maira Vieira/Estadão A humanidade nunca viveu tempos tão incríveis

A mortalidade infantil entre os brasileiros baixou de 17% para 1,5% nas últimas 6 décadas, enquanto o porcentual de subnutridos diminuiu de 14,8% para 3% de 1991 até hoje. A expectativa global de vida aumentou de 48 para 71 anos desde 1950. 94 milhões de crianças deixaram o trabalho infantil neste século. O universo de pessoas com água potável cresceu de 76% para 90% a partir de 1990. E a parcela da população mundial sem eletricidade encolheu de 26% para 14% em 25 anos. Esses são alguns dos inúmeros indicadores capazes de mostrar o lado positivo e pouco compartilhado dos fatos.

No entanto, é claro que ainda há desafios enormes. Ter 1 em cada 10 indivíduos vivendo em pobreza extrema é inaceitável. As emissões de gás carbônico – causadores do efeito estufa – não param de subir. Para uma família desfavorecida em algum aspecto socioeconômico, não é consolo escutar que o bem-estar médio melhorou. Ou que a renda subiu se os preços subiram muito mais. No entanto, a vida dessa família seria bem pior no passado. Possivelmente, seus membros nem estariam vivos. Os avanços observados ao longo dos anos tornaram a nossa sociedade melhor e mais próspera. Mas, Maurício, o estágio atual dessas soluções é satisfatório? Não. Há bastante para fazer? Sim. Contudo, enquanto muita gente acha que as tentativas para combater esses desafios fracassam e frustram, prefiro enxergar que elas evoluem e progridem, mesmo que ainda haja um longo caminho pela frente.

Por isso, essa nova década que iniciou hoje me excita. Mais do que um otimista da tecnologia, sou otimista em relação ao planeta. Independente das adversidades e de tudo que deve ser melhorado, esse é o melhor período da história para um ser humano viver. Aproveite essa oportunidade rara e faça 2020 valer a pena. Feliz ano novo!

É SÓCIO DA EMPRESA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA STARTSE