A Via Varejo anunciou nesta segunda, 9, um investimento na empresa de inovação aberta Distrito - o valor do aporte não foi divulgado. A compra representa uma participação acionária de 16,67% do capital da Growth Partners Investimentos e Participações, razão social da empresa. O presidente da Via Varejo, Roberto Fulcherberguer, disse que a estratégia do investimento é fazer parte de um “hub de inovação” em vez de buscar aquisições “startup a startup”.

Desde o início do ano, a Via Varejo foi às compras. A primeira aquisição foi a AsapLog, ainda em abril. Já em maio, a companhia concluiu a aquisição do BanQi, conta digital do ecossistema que a companhia começa a formar. Em outubro, foi adquirida a startup de comércio eletrônico I9XP. “A Via vai além do varejo. Estamos olhando as demais oportunidades”, disse Fulcherberguer sobre a aquisição da vez.

Ele diz que as inovações geradas no Distrito podem trazer avanços em vertentes para além do varejo, foco principal da Via. Além disso, o presidente executivo afirma que o Distrito deve funcionar de maneira independente, mas, agora, com acesso ao ecossistema da varejista. O executivo não quis deixar claro, porém, quais inovações exatamente devem acontecer na empresa daqui para frente.

A estratégia de adquirir empresas de tecnologia, startups e até mesmo negócios que extrapolam o varejo em si não é algo novo. Seguindo o movimento das gigantes internacionais como Amazon e Alibaba, a Magazine Luiza anunciou uma série de aquisições em 2020. A concorrente já avançou sobre empresas de mídia e publicidade, educação e de delivery. Enquanto isso, a própria americana Amazon dá passos aqui no Brasil. Nesta segunda, foram anunciados três novos Centros de Distribuição no País.

Nesse sentido, com os recentes movimentos, a Via Varejo busca alcançar as concorrentes. “Estamos tirando a diferença do que tem no mercado e avançando”, diz o presidente.

Ambos os lados também não enxergam que a parceria possa gerar conflitos com outros negócios do Distrito, que atende empresas de diferentes setores, ou com os próprios negócios da Via Varejo. “Temos outros mantenedores [do Distrito] já enviando mensagens que entendem que há sinergias. Na nova economia, olhamos para o que nos junta não o que nos separa”, disse Gustavo Araújo, um dos fundadores do Distrito.

Consequência

O investimento da Via Varejo é o primeiro aporte externo recebido pelo Distrito, fundado em 2014 e com trabalhos em diferentes áreas, como finanças, marketing e varejo. Com o dinheiro, o Distrito espera acelerar o seu plano se plataforma digital para atender startups e empresas interessadas em parcerias.

Antes da pandemia, as empresas que participavam dos programas de aceleração do Distrito precisavam estar em uma das quatro localidades físicas da companhia, três em São Paulo e uma em Curitiba. Agora o programa Distrito for Startups ocorre em ambiente digital, o que permite a participação de empresas iniciantes de todo o Brasil. Assim, o Distrito praticamente dobrou o número de participantes: eram 144 em abril, e agora são 300. “As barreiras físicas foram quebradas”, afirmou Araújo.

Da mesma foram, o time do Distrito deve crescer. Atualmente, são 88 funcionários, e há 30 vagas abertas. Mas a companhia projeta uma ampliação maior: “Vamos contratar mais gente, buscando um comando mais senior, disse Gustavo Gierun, o outro cofundador do Distrito.