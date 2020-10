A Via Varejo anunciou nesta quinta-feira, 29, a compra total da startup i9XP, especializada em comércio eletrônico para o varejo. Com a aquisição, a empresa busca acelerar a entrada de novos vendedores em seu marketplace. O valor da transação não foi revelado.

Em comunicado, a Via Varejo afirmou que o movimento “faz parte da estratégia de aceleração da transformação digital”. Com sede em São Paulo, a i9XP tem 155 funcionários, sendo 120 desenvolvedores, uma das características que motivaram a aquisição, disse o presidente-executivo da Via Varejo, Roberto Fulcherberguer.

Segundo o executivo, a compra vai fechar deficiências que hoje impedem a Via Varejo de admitir ao seu marketplace um volume maior de vendedores. “Por que ainda não tenho 30 mil ‘sellers’? Porque a minha tecnologia não permite”, afirmou Fulcherberguer à agência de notícias Reuters.

Amanda Perobelli/Reuters A expectativa é de que a i9XP esteja totalmente integrada à Via Varejo no primeiro trimestre de 2021

Atualmente, a companhia dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio tem cerca de 8 mil vendedores em seu marketplace e tem ampliado essa base em cerca de 600 novos por mês.

O anúncio ilustra a intensa movimentação de grandes empresas brasileiras de varejo para fortalecerem suas estruturas de comércio eletrônico, segmento que ganhou impulso neste ano na esteira das medidas de isolamento social para conter a pandemia de covid-19, que fechou lojas físicas por meses.

Um dos maiores competidores da Via Varejo, o Magazine Luiza também tem anunciado várias aquisições no setor, buscando ampliar a capacidade de negócios dos 32 mil vendedores cadastrados em seu marketplace.

A própria Via Varejo anunciou em abril a compra da startup curitibana ASAPlog, especializada em soluções de logística urbana e conexão de transportadoras. Em maio, concluiu a aquisição da fintech BanQi.

Embora não tenha citado um prazo para expansão de sua base atual, Fulcherberguer disse que a companhia considera que terá um sortimento adequado quando tiver ao redor de “15 mil bons vendedores” na plataforma. A expectativa é de que a i9XP esteja totalmente integrada à Via Varejo no primeiro trimestre de 2021.