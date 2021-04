A Via, novo nome adotado pela empresa Via Varejo, anunciou hoje um fundo de R$ 200 milhões de corporate venture capital (CVC) para investir em startups em até cinco anos. Segundo o vice-presidente de Inovação Digital e Recursos Humanos da varejista, Helisson Lemos, o programa contempla diversos formatos de inovação aberta.

"Criamos o Via Hub, com foco em soluções para crediário, logística, omnicanalidade, sortimento 1P, marcas e base de clientes. Nosso objetivo é desenvolver um haras de unicórnios (empresas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão)", afirmou, durante o Via Investor Day.

Via/Divulgação O programa vai contemplar diversos formatos de inovação aberta

Na apresentação, Lemos apontou que a companhia investe em seu core business, incluindo estratégias de aceleração e incubação e fusões e aquisições (M&A), no ramo adjacente, buscando parcerias estratégicas, e no novo, que contempla o fundo de CVC.