A Boston Dynamics, empresa de robótica do Google, apresentou nesta quinta-feira, 23, o seu mais novo robô: o SpotMini. Parecido com uma girafa, o robô tem um pescoço alongado e que funciona como um braço, o que permite que ele manipule objetos de tamanhos variados.

Além disso, o SpotMini apresenta melhor desempenho ao se movimentar do que outros robôs da marca, graças aos sensores espalhados pelo corpo do robô. Ele também tem melhor senso de profundidade e é resistente a empurrões de humanos. No vídeo abaixo, ainda é possível ver ele dançando e pegando copos e latas em uma pia de cozinha: