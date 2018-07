Antes de trabalhar na Dell EMC, Karin fez pesquisas em Paris e Tel Aviv e colaborou com empresas como Microsoft e Nasa.

Um dia na vida de Karin Breitman, diretora do centro de pesquisa e desenvolvimento da Dell EMC no Rio de Janeiro, pode ser bem movimentado: na última sexta-feira, por exemplo, ela discutiu economia e psicologia com dois pesquisadores, falou de estudos sobre ‘internet das coisas’ e concedeu uma entrevista ao Estado. “É uma vida atípica”, diz ela, enquanto olha para seu par de tênis All Star amarelos.

Karin comanda o centro de pesquisa da Dell EMC desde 2012 – lá, ela faz pesquisas aplicadas para ajudar empresas. “Um time de cientista de dados só respeita uma chefe que tem a mesma qualidade deles”, diz. “No mundo da computação, você tem de liderar pela competência.”

Descendente de alemães, ela cresceu em uma família de pesquisadores – a avó e o pai eram engenheiros. “Sofri pressão social para escolher uma carreira distante de ciências, que supostamente seriam mais difíceis para conciliar maternidade e vida em família”, diz a pesquisadora.

Para ela, que entrou na universidade em 1987, alguns problemas ainda persistem. “O estereótipo de que a pesquisadora é uma solteirona horrorosa ainda existe. Precisamos de meninas de salto alto e batom, cabelo bonito e competentes: você vai se sentir mais empoderada se fizer o que gosta”, diz Karin, que vê nas mulheres certa resistência em seguir carreira em tecnologia. “Algumas têm medo de que não vão ser desejáveis se seguirem esse caminho ou se fizerem coisas mais avançadas que o namorado”.