A perda das chaves do carro não será mais um problema no futuro. Um novo recurso, anunciado pela Volvo, pode até torná-las obsoletas. Ainda neste ano, a montadora sueca vai testar uma nova forma de abrir e dar partida em seus automóveis: a chave vai dar lugar a um aplicativo de smarphone.

Uma tecnologia parecida já está disponível em modelos de luxo. A chave de presença permite ao proprietário entrar e sair do carro sem a necessidade de retirá-la do bolso. Mas a chave digital da Volvo, que se comunica com o carro via conexão Bluetooth, abre outras possibilidades.

Será possível, por exemplo, emprestar a chave do carro para amigos e familiares sem a necessidade de encontrá-los pessoalmente. Para isso, bastaria enviar para o smarphone da outra pessoa o código que destrava e liga o veículo.

“A chave digital dos carros da Volvo vai transformar o compartilhamento de veículos em algo simples e conveniente”, escreveu a montadora em seu blog oficial.

Uma vez que um único automóvel poderia ser facilmente usado por mais pessoas, a empresa diz que a tecnologia tem potencial de aperfeiçoar serviços de locação e compartilhamentos de veículos. Por meio do aplicativo, a pessoa poderia localizar um carro, fazer o pagamento online, receber uma chave digital e sair dirigindo o veículo.

Por enquanto, a montadora vai testar o sistema sem chaves em sua frota de veículos compartilhados no aeroporto da cidade sueca de Gotemburgo. Já os primeiros modelos com o novo recurso devem chegar ao mercado, em um número limitado, só no ano que vem.