A Vtex, empresa brasileira do setor de soluções para o comércio eletrônico, anunciou nesta segunda-feira, 28, que arrecadou R$ 1,25 bilhão em uma rodada de financiamento. Com o aporte, a empresa está avaliada em US$ 1,7 bilhão, o que a tornan o mais novo unicórnio brasileiro – categoria de startups que são avaliadas em pelo menos US$ 1 bilhão. É o segundo unicórnio brasileiro de 2020 – o primeiro foi a startup de imóveis Loft, em janeiro.

Segundo a empresa, o financiamento contou com a participação dos fundos Tiger Global, Lone Pine Capital, Constellation, Endeavor Catalyst e SoftBank. No ano passado, o grupo japonês SoftBank já havia liderado uma rodada de US$ 140 milhões na empresa, com a participação do Constellation e do Gávea Investimentos, do ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga – ao todo, a Vtex levantou US$ 365 milhões nos últimos 10 meses.

Vtex Mariano Gomide de Faria, cofundador e copresidente executivo da Vtex: clientes em mais de 40 países

"Vamos utilizar os recursos para investir ainda mais no produto, na experiência do consumidor e em nossa expansão global, mantendo o alto ritmo de crescimento e suporte a nossos clientes, mesmo em meio a um ano tão desafiador", disse Rafael Forte, presidente da Vtex Brasil, em nota. "É empolgante ver que estamos no caminho certo para apoiar, cada vez mais, nossos clientes com seus desafios de comércio unificado".

A rodada vem em meio a um ano de alto crescimento para a Vtex, em decorrência das mudanças causadas pela pandemia do novo coronavírus. A companhia espera fechar 2020 com um aumento de 114% no crescimento ano a ano e um recorde de US$ 8 bilhões em volume bruto de mercadorias (GMV, na sigla em inglês).

Sua plataforma de comércio colaborativo teve um crescimento de 98% na adoção da plataforma durante a pandemia. “Nós somos uma plataforma de comércio unificado para grandes marcas: cuidamos tanto das transações no comércio eletrônico, como também apoiamos a gestão de vendas físicas e de casos em que o cliente compra online, mas retira o produto na loja”, explicou ao Estadão, no ano passado, o cofundador e copresidente executivo da startup, Mariano Gomide de Faria.

Ao contrário do modelo usual do mercado, que cobra por projetos, a Vtex fica com uma comissão das vendas realizadas por meio de sua plataforma. “As empresas já não querem mais gastar com o desenvolvimento de um site próprio, então temos uma solução bastante integrada”, disse Faria. Hoje, a Vtex abastece mais de três mil lojas online para marcas globais como AB InBev, Motorola, Stanley Black & Decker, Sony, Walmart, Whirlpool, Coca-Cola e Nestlé, em 48 países.