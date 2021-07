A startup brasileira Vtex, dedicada a ser uma plataforma de comércio digital para empresas e varejistas, anunciou nesta segunda-feira, 12, uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que pode girar cerca de US$ 371 milhões na Bolsa de Nova York (Nyse).

A oferta, que havia sido registrada no final de junho, consiste em 19 milhões de ações classe A, com a faixa estimada de preço entre US$ 15 e US$ 17 cada. Há ainda previsão de lote adicional de até 2,850 milhões de ações. De acordo com a agência de notícias Reuters, a Vtex está buscando uma avaliação de até US$ 3,2 bilhões.

Segundo nota, os recursos serão utilizados para fins corporativos em geral. Os bancos coordenadores são JPMorgan, Goldman Sachs e BofA Securities, mais KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA. A Vtex pretende listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o código "VTEX".

Vtex Rafael Forte, presidente executivo da Vtex

A startup iniciou operações no Brasil em 2000 e montou seu primeiro escritório no exterior em 2013, chegando aos Estados Unidos em 2017. Sua plataforma permite que os clientes executem sua estratégia de comércio, incluindo montagem de lojas online.

A empresa é a mais recente companhia de tecnologia da América Latina que busca lucrar com o rali no mercado de capitais norte-americano. O banco digital Nubank, a empresa de pagamentos Ebanx e a Hotmart também estão se preparando para listar as ações nos Estados Unidos nos próximos meses. / COM REUTERS