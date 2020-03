A empresa de comunicação digital sueca Sinch e a startup Wavy, pertencente ao grupo Movile, anunciaram nesta quinta-feira, 26, a fusão de suas operações para fomentar o crescimento na América Latina. O negócio ainda está sujeito a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no Brasil.

Do mesmo grupo do iFood, a Wavy presta serviços para empresas fortalecerem seu relacionamento com clientes por meio de mensagens de WhatsApp, SMS e outros serviços, com atuação no México, Colômbia, Peru, Chile, Argentina e Paraguai. A empresa atualmente movimenta mais de 13 bilhões de mensagens corporativas por ano.

Movile Eduardo Henrique, diretor de novos produtos e cofundador da Movile

Já a sueca Sinch trabalha com software de telefonia móvel e comunicação em nuvem e é responsável por mais de 40 bilhões de interações por ano em 30 países diferentes.

"Unificar as operações de Sinch e Wavy fortalece de maneira significativa nosso fornecimento de mensageria de próxima geração e amplia nossa presença na América Latina. Nossa visão compartilhada, maior escala e perspectiva global nos posiciona de maneira única para ter sucesso nesse mercado, inovar com nossos clientes e desenvolver nossos negócios", comenta Oscar Werner, presidente executivo da Sinch.