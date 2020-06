A XP anunciou nesta segunda-feira, 8, a aquisição de participação majoritária na fintech Fliper, plataforma de consolidação automatizada de investimentos, de olho no movimento de 'open banking' no Brasil.

Em comunicado à imprensa, a XP afirmou que os fundadores da Fliper permanecem com participação na empresa e 100% de independência na gestão do negócio, mas contando com a estrutura da XP para atingir um crescimento mais relevante do negócio.

Amanda Perobelli/Reuters A aquisição de participação majoritária foi anunciada nesta segunda-feira, 8

Fundada em 2017, a fintech já mapeia mais de R$ 7 bilhões em investimentos em sua plataforma e enxerga um grande potencial para superar a marca de 5 milhões de usuários, nos próximos anos. O fechamento da operação está sujeito à autorização prévia do Banco Central do Brasil, nos termos da regulamentação aplicável.

"A Fliper vai nos aproximar ainda mais de nossos atuais clientes e ampliar o escopo de atuação da XP. A intenção é que os usuários possam consolidar os investimentos detidos entre as nossas diferentes marcas e também em outras instituições financeiras. Temos convicção que ao oferecer uma total transparência e facilidade para a comparação dos produtos oferecidos, ficará mais evidente as vantagens de ser nosso cliente", diz Gabriel Leal, sócio e diretor comercial da XP.