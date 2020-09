A Zee.Dog, marca de acessórios para animais de estimação, anunciou nesta quinta-feira, 10, que está lançando uma linha de produtos para humanos, que inclui roupas, malas e mochilas, chamada Zee.Dog Human. Com a novidade, a startup quer alcançar um novo mercado e aumentar a conexão entre os pets e seus donos dentro da marca.

Segundo a empresa, a coleção é inspirada em um design que varia entre o clássico e o colorido, e tem estoques limitados no site da marca. Entre as peças, estão camisetas, bonés, casacos com capuz, suéteres, mochilas e malas, além de itens para a casa — que lembram mais itens de moda que seus animais de estimação.

Zee.Dog/Divulgação No site da startup é possível encontrar camisetas por R$ 139 e moletons por R$ 339

"Criamos pensando no que nós mesmos queremos usar. Acreditamos que essa é a única forma de realmente entender e traduzir em detalhes todo o necessário para que o produto sirva a um propósito e seja extraordinário”, explica Felipe Diz, presidente e cofundador da Zee.Dog.

As roupas também abrangem as linhas feminina e masculina, e, de acordo com a Zee.Dog, foi uma demanda pedida dos próprios donos de pet que são clientes da marca. As roupas e acessórios da Zee.Dog Human estão disponíveis no site da startup, onde é possível encontrar camisetas por R$ 139 e moletons por R$ 339.