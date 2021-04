A Zee.Dog anunciou nesta quinta-feira, 15, uma parceria com a Nintendo para produzir produtos para pet inspirados pelos jogos classicos da empresa japonesa. Entre os personagens que vão estampar a coleção da startup estão Zelda, Super Mario Bros e Donkey Kong.

Com itens como coleiras, guias, camas e comedouros, a Zee.Dog afirmou que a parceria com a Nintendo é inédita no segmento pet e que os produtos comercializados pela marca serão limitados. "É uma honra para a Zee.Dog ser a primeira e única marca brasileira a fazer uma collab com uma empresa tão icônica e referenciada quanto a Nintendo", afirma o diretor criativo e cofundador da Zee.Dog, Thadeu Diz.

Zee.Dog Os produtos da parceria comercializados pela marca serão limitados

A exclusividade com a marca pode atrair os "pais" de pet fãs dos games dos anos 90 de videogames e os itens estarão a venda no site da Zee.Dog e no Zee.Now, serviço de delivery da empresa. Apesar da memória doce dos jogos da Nintendo, o preço é salgado em alguns dos produtos disponíveis: a cama temática de "Super Mario Bros", por exemplo, custa R$ 500 e a coleira para cachorro de "Donkey Kong" sai por R$ 72. Para os gatos, as coleiras de diferentes personagens são vendidas por R$ 50.

Presente em 42 países, a Zee.Dog tem investido em personalizar seus produtos para pet e para os seus donos. Em setembro do ano passado, a marca lançou uma coleção para humanos, com camisetas, bolsas e bonés.