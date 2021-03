A startup de atendimento ao cliente Zenvia anuncia nesta quinta-feira, 25, a união de sua operação com a startup D1, que atua no mesmo setor. Com a junção, revelada com exclusividade ao Estadão, a ideia é turbinar o serviço de contato digital com clientes oferecido a empresas, desde o processo de compra até a comunicação na ponta com o consumidor. Agora juntas, as duas empresas somam faturamento de cerca de R$ 500 milhões e compartilham uma base de aproximadamente 10 mil clientes, que vão do varejo ao setor financeiro e de seguros.

Fundada em 2003 em Porto Alegre (RS), a Zenvia é dona de uma plataforma que permite que empresas se conectem a clientes por diferentes canais como SMS, WhatsApp e Facebook Messenger — esse contato oferecido pela Zenvia começou inicialmente apenas por mensagens, mas hoje inclui conversas automatizadas. A D1, por sua vez, possui uma plataforma focada na jornada digital completa do cliente, desde o momento da venda até uma troca de produto, por exemplo, direcionando as mensagens adequadas para cada momento em diferentes canais.

Zenvia Cassio Bobsin, presidente executivo da Zenvia

Para Cassio Bobsin, presidente executivo da Zenvia, a união é uma combinação de plataformas para evoluir o serviço entregue aos clientes. “A plataforma que a D1 traz, que agora se agrega à Zenvia, oferece uma oportunidade de ajudar as empresas a não só se comunicarem com o consumidor, mas criar uma experiência completa”, afirma ele, em entrevista ao Estadão.

A união prevê a troca de ações. Fernando Steler, presidente executivo da D1, vira acionista da Zenvia — e continua na liderança da D1. Além disso, o Inovabra Ventures, braço de Venture Capital do Bradesco, que é investidor da D1, continua como acionista nessa nova configuração, ao lado da Oria Capital, investidora da Zenvia.

Do lado da D1, a parceria também fez sentido pela junção das bases de clientes. “Focamos em grandes empresas e não atingimos tanto clientes menores como a Zenvia faz. Existirá um movimento de puxarmos a Zenvia para os clientes maiores e a Zenvia nos puxar para os clientes menores”, diz Steler. Entre os clientes da D1 estão empresas como Via Varejo e Porto Seguro.

D1 Fernando Wosniak Steler, presidente executivo da D1

Crescimento

A Zenvia é uma das startups apontadas como candidata a unicórnio em 2021, segundo relatório da empresa de inovação Distrito divulgado em fevereiro. A empresa, porém, não revela seu valor de mercado e, assim como outras startups aspirantes a unicórnio, não mostra sede pelo título: “O que perseguimos na Zenvia é gerar o máximo de impacto para as pessoas e para as empresas, consequência disso é o valor da empresa”, disse Bobsin, quando questionado sobre o tema.

A startup gaúcha iniciou no ano passado um processo de internacionalização: em julho comprou a startup argentina Sirena, que atua no mesmo ramo, e, em novembro, anunciou a abertura de operação no México. O objetivo de longo prazo é levar a operação para todos os países da América Latina. “Nos próximos três anos, pretendemos ter presença em pelo menos mais três países”, diz o presidente executivo da Zenvia.