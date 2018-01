CPI dos Crimes Cibernéticos sugere proibição a bloqueios do WhatsApp - Link - Estadão

Divulgação Em meio a polêmicas, CPI de Crimes Cibernéticos votou nesta quarta-feira seu relatório final

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Crimes Cibernéticos, organizada pela Câmara dos Deputados, aprovou nesta quarta-feira, 3, o seu relatório final. Com 17 votos favoráveis e seis contrários, o texto tem como destaque um projeto de lei que permite o bloqueio de aplicativos, mas que veta que a prática seja realizada com aplicativos de mensagens instantâneas, como o WhatsApp.

A proposta é uma resposta dos parlamentares ao recente bloqueio do WhatsApp nesta semana, determinado pela Justiça de Sergipe como resposta ao descumprimento de uma ordem que pedia à empresa informações sobre o conteúdo de mensagens de usuários que estão sendo investigados em um caso de tráfico de drogas. "A CPI não se reúne para bloquear o WhatsApp. Vamos deixar isso claro na lei", disse o sub-relator Sandro Alex (PSD-PR), que propôs a exceção aos aplicativos de mensagens no projeto de lei na manhã desta quarta. Procurado, o WhatsApp ainda não se manifestou a respeito do projeto de lei proposto pela CPI.

Pelo projeto de lei proposto pela CPI, juízes poderão determinar o bloqueio do acesso a sites e apps hospedados foram do País, que não possuam representação no Brasil e que sejam dedicados à prática de crimes puníveis com pena mínima de dois anos de reclusão. A proposta visa preencher um limbo jurídico enfrentado pelo País – aplicativos hospedados no Brasil ou com representação local já são afetados pelo Marco Civil da Internet. Vale lembrar, no entanto, que o projeto de lei ainda terá de tramitar na Câmara dos Deputados para começar a valer. Por ter sido criado em uma CPI, o texto tramitará com regime de prioridade.

Veja países em que redes sociais e apps já foram bloqueados











Foto: Reuters Quando o WhatsApp foi adquirido pelo Facebook em 2014, a ala mais conservadora do governo iraniano chegou a pressionar o presidente, Hassan Rouhani, a proibir o uso do aplicativo no país por considerar Mark Zuckerberg um "americano sionista". Foto: Reuters Utilizado para marcar manifestações durante o movimento da Primavera Árabe, o WhatsApp foi bloqueado em 2012 pelo governo da Síria. Foto: Reuters Em 2013, o governo da Arábia Saudita bloqueou o aplicativo de mensagens e chamadas de voz Viber e ameaçou suspender o serviço do WhatsApp por não se adequar às regras da Comissão de Comunicações e Tecnologia da Informação. Foto: Reuters O WhatsApp e outros aplicativos de mensagens foram bloqueados por duas vezes em Bangladesh. Na primeira vez em janeiro de 2015, o governo justificou a medida para combater ameaças terroristas. Já em novembro do mesmo ano, o WhatsApp e o Facebook ficaram fora do ar por quase três semanas, para evitar tumultos na população após a justiça sentenciar à morte dois homens envolvidos na luta por independência do país nos anos 1970. Foto: Reuters A internet da Coreia do Norte é totalmente fechada a redes sociais e aplicativos. Apenas o governo, a elite, estrangeiros, jornalistas e alguns universitários têm acesso a conteúdo online da internet interna do país. A Turquia suspendeu duas vezes o acesso a redes sociais como Twitter, Facebook e YouTube. A primeira vez foi em julho de 2014, durante as eleições locais, porque havia uma campanha contra o governo no Twitter. Já em abril de 2015, o motivo para o bloqueio foi a publicação de fotos de militantes armados ameaçando um promotor antes de assasiná-lo. Embora o acesso a redes sociais como o Facebook, Twitter e LinkedIn e a apps como o Facebook Messenger seja proibido na China, o WhatsApp foi bloqueado apenas na região de Xinjiang, que possui a maior contratração de muçulmanos no país, para dificultar a comunicação entre os habitantes. Foto: Reuters O Reino Unido não chegou a bloquear o WhatsApp, porém, após os ataques ao jornal satírico Charlie Hebdo, no início do 2015, o primeiro-ministro David Cameron disse que iria proibir serviços de mensagens que não permitam acesso do governo ao seu conteúdo. O governo pressiona empresas a fornecer mais informações das atividades dos usuários devido ao recrutamento de grupos radicais pela internet.

Ao todo, dez destaques ao texto foram votados, entre eles, seis projetos de lei, duas propostas de fiscalização e controle e indicações a outros poderes. Votaram contra o relatório final os representantes do PT, PCdoB e Rede – este último representado por Alessandro Molon (Rede-RJ), relator do Marco Civil da Internet, aprovado em 2014 –, além do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP). Molon foi um dos que se mostraram contrários à proposta de bloqueio de aplicativos. "O destaque piora o que já está ruim. Ele torna essa medida, que é ineficaz, mais ampla", disse o deputado na comissão.

Invasão. Outro projeto de lei polêmico que foi recomendado pela CPI de Crimes Cibernéticos à Câmara dos Deputados amplia o crime de invasão de computadores e celulares. A proposta de projeto de lei determina que acessar qualquer sistema informatizado, com ou sem vantagem pessoal, é crime – o texto do Código Penal diz apenas que a invasão pode ser considerada crime se o invasor tiver o objetivo de alterar, destruir ou obter dados e informações sem autorização expressa ou tácita do dono do dispositivo.

Apresentado no final de março, no primeiro texto do relatório final da CPI de Crimes Cibernéticos, o texto recebeu críticas por parte de ativistas, que disseram que o projeto penaliza os "hackers do bem" (adaptação em português para o termo "white hat"), que invadem sistemas para testar sua vulnerabilidade e avisam as empresas disso.

Caso seja aprovado, o projeto poderia penalizar casos como o do garoto finlandês que encontrou uma falha no Instagram e recebeu US$ 10 mil do Facebook.

Retirada de conteúdos. A CPI dos Crimes Cibernéticos também manteve no relatório final projeto de lei que prevê que os provedores de internet retirem da rede, sem necessidade de nova decisão judicial, conteúdos iguais a outros que já tiveram a retirada determinada pela Justiça. Pelo texto, bastará uma notificação do interessado para que o conteúdo seja retirado. A comissão rejeitou destaques do PT e de outros partidos para suprimir esta proposta do relatório final.