Tiago Queiroz/Estadão Restringir o tempo de tela do celular não é algo apenas para crianças

Às vezes, só precisamos fazer algumas tarefas – aquela planilha de orçamento, ler um livro ou até mesmo tirar uma soneca – mas seu smartphone insiste em distraí-lo com notificações, textos ou com o apelo das redes sociais. Claro, o “Não Perturbe” pode minimizar temporariamente as interrupções quando se necessita de um momento de silêncio ou uma pausa mental, mas as recentes versões do Android e e novo iOS 15, da Apple, incluem a configuração “Modo de Foco”, mais flexível com outras ferramentas de concentração. Aqui está um guia rápido para que o seu telefone não tire a sua paz e descanso.

Encontre seu foco

No Android 12, procure o ícone “Bem-Estar Digital” na sua lista de aplicativos. Se não encontrar, abra o ícone “Configurações” e selecione “Bem-Estar Digital” e “Controles dos Pais”. Para ativar por voz, basta dizer “OK, Google, abrir configurações do Bem-Estar Digital”.

Em um dispositivo Apple com iOS 15, abra o ícone Configurações e role até “Foco” e diga: “Oi, Siri, abrir minhas configurações” que também funciona. Na tela de “Foco”, você verá que a configuração antiga de “Não Perturbe” mudou, e agora há um botão para compartilhar suas configurações com outros dispositivos Apple, incluindo Macs.

Bloqueio de interrupções

Na tela “Bem-Estar Digital” do Android, toque em “Modo de Foco”. Escolha a opção “Definir uma programação” para bloquear o tempo limite de que você precisa em seu telefone. Na lista de “Aplicativos que distraem”, selecione os programas que você gostaria de desativar quando o “Modo de Foco” estiver ativado. (Os controles “Gerenciar Notificações” dentro das configurações do “Bem-Estar Digital” permitem que você decida quais tipos de alertas irá receber em primeiro lugar.)

Para silenciar temporariamente a maioria das chamadas, volte para a tela principal do “Bem-Estar digital” e selecione “Não Perturbe”. Toque na opção “Pessoas” e escolha os contatos permitidos para incomodá-lo quando seu “Não Perturbe” estiver ativado. É possível fazer o mesmo para aplicativos e desligar alarmes. (Alguns telefones Android têm uma configuração “Inverter para Psiu”, que coloca seu telefone direto no modo “Não Perturbe” sempre que se coloca o aparelho com a tela voltada para baixo.)

As configurações de foco do iOS 15 fornecem vários cenários (trabalho, pessoal e assim por diante) para configurar e personalizar com base na situação. Toque em uma categoria e selecione os aplicativos e pessoas que podem interrompê-lo; os contatos podem ver o status do “Foco” exibido no aplicativo “Mensagens”. Pode-se definir uma programação cronometrada para cada categoria do “Foco” ou ativá-la automaticamente por local; por exemplo, suas configurações do “Foco” “Casa” pausam as notificações do “Slack” e e-mails de trabalho ao chegar em casa. (Se estiver trabalhando em casa, use o timer de programação).

Toque no ícone “+” na tela principal do “Foco” para configurar ainda mais situações, como quando desejar um tempo de leitura ininterrupto; pode-se até mesmo ativar o “Foco de Leitura” ao abrir seu aplicativo de e-book. Se não quiser automatizar as coisas, sempre se pode deslizar para baixo até a tela do “Centro de Controle” e tocar em “Foco”para se ocultar ou se desvencilhar do mundo.

Saiba Resistir às Tentações

Restringir o tempo de tela não é algo apenas para crianças! Quando se sentir atraído por jogos e vídeos no momento em que deveria estar trabalhando, faça com que seu telefone o salve de você mesmo.

Nas configurações de “Bem-Estar Digital” do Android, toque em “Painel” e defina os timers para aplicativos específicos. (Os programas que já estão na lista de aplicativos e que causam distração ficarão inutilizáveis até que se desligue o modo “Foco”.)

Nas configurações “Foco” do iOS 15, há opções para cada um dos seus cenários controles para sua tela inicial e de bloqueio. Toque em “Tela Inicial” para ocultar os emblemas de notificação nos aplicativos. Ao habilitar a configuração de “Páginas Personalizadas”, pode-se ocultar as telas iniciais, onde estão guardados seus aplicativos mais distrativos (e divertidos).

Nas configurações de “Bloqueio de Tela”, defina a tela para escurecer e fazer com que suas notificações silenciadas apareçam lá silenciosamente – ou não. As configurações dos iOS têm uma seção separada de tempo de uso, onde se pode definir limites de tempo para aplicativos.

Durma um pouco

Se você quiser padronizar seu horário de sono – ou quebrar o hábito de ficar acordado até tarde rolando a tela na cama – aqui está o que você precisa. Com o Android, abra o aplicativo “Relógio” e toque no ícone “Hora de Dormir” no canto inferior direito. Você pode definir suas horas de sono e escolher um som relaxante para clarear a mente.

Nas configurações de “Bem-Estar Digital”, toque em “Modo Hora de Dormir” para adicionar mais estímulos para dormir, como ativar o escudo “Não perturbe”, deixar a tela em preto e branco ou apenas mantê-la desligada.

As configurações de “Foco” do iOS 15 também incluem uma opção de suspensão, que se pode configurar da mesma forma que seu trabalho e outros cenários do “Foco”.

Este “Foco” da hora de dormir está vinculado ao recurso “Sono” no aplicativo “Saúde da Apple”, onde se pode programar as horas para dormir, definir alarmes e selecionar atalhos para diminuir o ritmo – que podem incluir um determinado período de tempo para ouvir música, meditar ou outra atividade relaxante enquanto você adormece sem interrupções (pelo telefone, pelo menos). /TRADUÇÃO DE ANNA MARIA DALLE LUCHE