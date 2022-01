Uma nova cartela de emojis está prestes a chegar para aparelhos com sistema operacional iOS, da Apple. A nova atualização do software — iOS 15.4 — traz 37 novas "carinhas", incluindo monstros, um rosto derretido e a aposta do ano no quesito flerte: um icone de lábios sendo mordidos.

Os emojis são variações de imagens já catalogadas pelo The Unicode Consortium, entidade que padroniza as carinhas para sistemas operacionais de computadores e celulares. Segundo o site especializado em Apple Mac Rumors, ainda não há previsão para que a atualização chegue aos aparelhos, mas a expectativa é que só esteja disponível para modelos mais recentes da empresa, como iPhone 12 e iPhone 13.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on s, s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K