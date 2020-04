Emojipedia/Divulgação Covid-19 atrasa a estreia de novos emojis

A pandemia de coronavírus atrasou mais um lançamento em 2020. Dessa vez, são os emojis que vão ter que esperar pela atualização. Uma nova leva de 117 carinhas e objetos, que seria lançada ainda neste semestre, foi adiada por seis meses, segundo a Unicode Consortium, uma organização sem fins lucrativos que cuida do padrão Unicode, usado para codificação de caracteres em computadores e telefones.

O lançamento estava marcado para março mas, com a crise, deve acontecer apenas em setembro. Ainda, devido ao tempo necessário para que os desenvolvedores incorporem os emojis nos sistemas operacionais, eles só devem estar disponíveis em 2022, de acordo com o site americano Mashable.

Serão 117 novas opções (62 imagens únicas, algumas com variações de gênero). Entre os novos emojis planejados para 2020 estão órgãos, como coração e pulmão, versões de diferentes gêneros utilizando smoking, véu e vestido de noiva, e a bandeira e símbolo transgênero. Objetos como piñata e ratoeira também aparecem, assim como o famoso símbolo da coxinha, feita com a mão, com ares de Itália.