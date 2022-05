Virginia Mayo/ REUTERS União Europeia terá reunião com Elon Musk

O comissário da indústria da União Europeia, Thierry Breton, se reunirá com o presidente da Tesla, Elon Musk, nos Estados Unidos nesta segunda-feira, 9, para discutir questões globais da cadeia de suprimentos e as regras recém-acordadas do bloco que exigem que grandes empresas de tecnologia melhorem o monitoramento de conteúdos online, disse o porta-voz de Breton à Reuters.

A reunião vai ocorrer semanas depois que o homem mais rico do mundo fechou um acordo para comprar o Twitter por US$ 44 bilhões. Os dois se encontrarão em Austin, Texas, onde está localizada a nova sede da Tesla, fabricante de carros elétricos de Musk.

"Tecnologia e cadeias de suprimentos estarão no topo da agenda da Tesla com Elon Musk", disse Terence Zakka, porta-voz de Breton via email.

“A liberdade de expressão também estará nos assuntos discutidos entre Thierry Breton e Elon Musk, assim como a regulamentação da União Europeia. É esperado um diálogo sobre a Lei de Serviços Digitais e como o 'novo' Twitter seguirá as regras europeias", disse ele.

Musk acertou o acordo para comprar o Twitter no mês passado, com a promessa de revitalizar a empresa, expandir o número de usuários e reduzir a moderação para facilitar mais a "liberdade de expressão".

Os comentários do bilionário provocaram uma réplica de Breton dizendo que o Twitter deve cumprir as novas regras da UE, conhecidas como Lei de Serviços Digitais, que combatem conteúdo online ilegal.