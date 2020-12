Lionel Bonaventure/AFP A expectativa é de que o Airbnb capte US$ 3,7 bilhões no IPO

Para muitas empresas, fazer a abertura de capital é a hora da verdade. No caso do Airbnb, será a chance de provar ao mundo que seu modelo de economia compartilhada pode fazer sentido no mercado. Após planos de vários anos, a empresa de Brian Chesky, que permite a qualquer um hospedar um estranho em um quarto desocupado, finalmente chegará à bolsa de valores nesta quinta-feira, 10, em uma avaliação de mercado de peso: segundo reportagem do Wall Street Journal, a companhia deve começar a vender seus papeis na bolsa de valores Nasdaq em torno de US$ 67, o que daria ao Airbnb um valor de mercado de US$ 47 bilhões.

Se confirmada, a valorização será uma grande notícia para a companhia depois de um ano turbulento, em que viu suas receitas caírem drasticamente com a pandemia do coronavírus. O valor também é bastante acima da faixa inicial prevista pelo Airbnb para negociar seus papeis na bolsa – entre US$ 56 e US$ 60, o que daria a empresa uma avaliação máxima de US$ 42 bilhões. Na Nasdaq, a sigla do Airbnb será ABNB.

A expectativa é que, neste processo, o Airbnb capte US$ 3,7 bilhões. Segundo o Wall Street Journal, o reajuste no valor da ação se deve ao apetite dos investidores durante o roadshow – espécie de apresentação feita pelas empresas ao mercado nos dias que antecedem a abertura de capital. Para analistas, é um sinal menos de confiança na empresa e mais de apetite do mercado de capitais, que está marcado por um período de extrema liquidez e interesse em ações de tecnologia.

Um exemplo foi a abertura de capital da Doordash, startup de delivery de comida que abriu capital na quarta-feira, 9, e viu suas ações fecharem 86% acima do preço inicial das ações, que já estava acima das expectativas. As duas empresas vão ajudar o mercado de IPOs nos EUA a ter um recorde histórico em 2020, com mais de US$ 140 bilhões já levantados pela empresas. É um valor bem acima do recorde de US$ 107 bilhões estabelecido em 1999, no auge da bolha pontocom.

Abertura de capital põe fim a ano turbulento no Airbnb

Para muita gente dentro do Airbnb, a abertura de capital também é um alívio após um ano turbulento na empresa, que teve queda nas receitas, crises de imagem, demissão de milhares de funcionários e até mesmo corte em sua avaliação no mercado. Inicialmente, o plano era fazer o IPO no início de 2020, mas aí veio a pandemia, que afetou as receitas da empresa globalmente. Para se manter de pé, o Airbnb teve de levantar uma rodada de aportes abaixo do valor de mercado e pediu empréstimos multimilionários.

A recuperação veio: no terceiro trimestre, a empresa teve lucro de US$ 219 milhões, algo que não é uma rotina – segundo dados financeiros, a maior parte dos trimestres da companhia foi de prejuízo desde sua criação. Segundo relatórios, a companhia foi beneficiada por um corte profundo nos gastos e uma inesperada demanda em viagens locais – algo que não deve se repetir dada a tendência de segunda onda da pandemia observada nos EUA e na Europa.

A covid-19 segue sendo o maior desafio do Airbnb no curto prazo, uma vez que evita que as pessoas viagem e também porque a empresa pode ser responsabilizada caso não tome as medidas de segurança sanitária corretas. Um exemplo de que a startup está no caminho certo é a política de restrição de reservas para a noite do Ano Novo, evitando que festas possam ser realizadas.