Carlo Allegri/Reuters A DoorDash planeja vender 33 milhões de ações entre US$ 90 e US$ 95 cada

A startup de entrega de alimentos DoorDash disse nesta sexta-feira, 4, que espera captar até US$ 3,14 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos, após aumentar sua faixa de preço sinalizando um forte interesse dos investidores.

A DoorDash, maior empresa de entregas de terceiros para restaurantes dos EUA, planeja vender 33 milhões de ações entre US$ 90 e US$ 95 cada, disse em documento regulatório. Anteriormente, a companhia tinha como alvo uma faixa de preço entre US$ 75 e US$85 por ação.

Fundada em 2013, a DoorDash tem como investidores o Vision Fund do SoftBank, a Sequoia Capital e o fundo soberano de Cingapura, e seu valor de mercado no teto da faixa seria de cerca de US$ 30 de dólares.

A DoorDash, sediada em San Francisco, planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker “DASH” este mês. A companhia havia entrado com um pedido confidencial de IPO em fevereiro. Goldman Sachs e JP Morgan são os principais coordenadores da oferta.