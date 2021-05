Thomas Peter/Reuters Alibaba reporta prejuízo desde que abriu o capital

O Alibaba, principal plataforma de comércio eletrônico da China e conhecido no Brasil pela AliExpress, reportou nesta quinta-feira, 13, seu primeiro prejuízo operacional trimestral desde a abertura do capital em 2014, afetado por uma multa antimonopólio recorde.

As ações da companhia listadas nos EUA recuavam mais de 2%, mesmo com a previsão de fortes receitas em 2022, com a empresa apostando que a mudança impulsionada pela pandemia para as compras online permanecerá resiliente.

O Alibaba estimou uma receita anual de US$ 144,12 bilhões para o ano fiscal encerrado em março de 2022, um pouco acima da estimativa média dos analistas de US$ 143,88 bilhões.

A projeção foi ofuscada por escrutínio regulatório, que resultou na suspensão do IPO de US$ 37 bilhões de sua afiliada financeira Ant, e em uma multa de US$ 2,8 bilhões por práticas comerciais anticompetitivas.

A multa levou a um prejuízo operacional de US$ 1,19 bilhão no quarto trimestre encerrado em 31 de março.

A receita como um todo subiu para US$ 29,05 bilhões no período, acima dos US$ 27,96 bilhões previstos por 30 analistas compilados pela Refinitiv.