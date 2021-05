Gonzalo Fuentes/Reuters Bengio deve liderar uma nova unidade de pesquisa de IA na Apple sob a supervisão de John Giannandrea

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 3, a contratação do ex-cientista do Google Samy Bengio, que deixou o gigante das buscas em meio a turbulências no departamento de pesquisa de inteligência artificial da companhia.

Bengio deve liderar uma nova unidade de pesquisa de IA na Apple sob a supervisão de John Giannandrea, vice-presidente sênior de aprendizado de máquina e estratégia de IA, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto. Giannandrea entrou na Apple em 2018, depois de passar cerca de oito anos no Google.

Bengio, que deixou o Google na semana passada após cerca de 14 anos na empresa, disse, no mês passado, que estava em busca de "outras oportunidades interessantes". A decisão do cientista ocorreu após o Google demitir os colegas Margaret Mitchell e Timnit Gebru.

Mitchell e Gebru co-lideraram uma equipe de pesquisa sobre questões éticas em IA e expressavam preocupação com a diversidade dentro do Google e a abordagem de revisão das pesquisas da empresa na área. Bengio demonstrou apoio à dupla.