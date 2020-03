Stephen Lam/Reuters Clientes costumam testar o Apple Watch antes de comprá-lo

A Apple está tomando medidas em suas lojas para evitar a disseminação do coronavírus. De acordo com o site Business Insider, funcionários das lojas da empresa foram orientados a não oferecer os fones de ouvido AirPods nem os relógios inteligentes Apple Watch para testes de clientes.

A reportagem não afirmou em quais países a empresa adotou a medida. A Apple não proibiu os testes por completo: os funcionários apenas foram orientados a não oferecer a possibilidade aos clientes. Se um usuário quiser testar, os funcionários da loja devem autorizar.

Há algum tempo a Apple permite que clientes testem o Apple Watch nas lojas, para ver como o relógio fica no pulso e também avaliar opções de pulseira. O mesmo acontece com os AirPods – os usuários podem experimentar o ajuste no ouvido.

A Apple anunciou nesta quarta-feira, 11, o fechamento das suas lojas na Itália. Em outros países, os estabelecimentos estão abertos, com orientações de higiene.