Facebook Os Avatares do Facebook podem ser personalizados com estilos de cabelo, tons de pele e roupas

O Facebook lançou nesta segunda-feira, 5, uma nova ferramenta que permite que os usuários criem bonecos personalizados. Chamadas de Avatares, as figuras podem ser usadas como foto de perfil e também podem ser compartilhadas no feed de notícias, nos Stories e no Messenger.

Os Avatares podem ser personalizados com estilos de cabelo, tons de pele e roupas. Além disso, é possível incluir adesivos com palavras e frases como “bom dia” e “te amo”. O Facebook afirma que criou 20 figurinhas em português: 10 já estão disponíveis e outras 10 serão lançadas em breve. É possível selecionar também as expressões dos bonecos.

Facebook É possível incluir adesivos com palavras e frases nos Avatares

Confira o passo a passo para criar seu avatar no Facebook: