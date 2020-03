Loic Venance/AFP Instagram ganha mais integração com Facebook

O Facebook está preparando mais um passo para a integração completa de seus diferentes serviços. A empresa está testando um recurso que permitirá postar nos Stories do Instagram a partir do app do Facebook. O contrário, postar nos Stories do Facebook a partir do Instagram, já é possível fazer desde 2017.

A nova ferramenta foi detectada por Jane Manchun Wong, desenvolvedora especialista em detectar novidades e testes em aplicativos populares. Posteriormente, a empresa confirmou a informação para o site TechCrunch.

A novidade ajuda a concretizar um plano de Mark Zuckerberg, presidente executivo do Facebook, de unificar todos os apps da empresa usados para comunicação, o que inclui WhatsApp, Messenger e Instagram.

Em setembro de 2019, o Facebook anunciou que seria possível agendar postagens diretamente de sua rede social para o Instagram - o recurso, porém, estava disponível apenas para contas comerciais.