Danish Siddiqui/Reuters O TikTok desenvolveu uma base de usuários especialmente engajada entre os adolescentes norte-americanos.

A startup chinesa ByteDance, dona do aplicativo de vídeos curtos TikTok, está considerando criar uma sede global para o app fora da China, disseram fontes próximos ao assunto para o jornal americano Wall Street Journal. Segundo as fontes, a nova sede ajudaria a empresa a reduzir a preocupação de reguladores americanos, que acusam o app de fazer espionagem pró-Pequim e atacar a segurança nacional dos EUA.

Hoje, o TikTok não tem uma sede própria – sua equipe se divide entre Xangai, onde estão os principais executivos, e Los Angeles, nos EUA, onde fica o principal escritório da empresa, por conta da proximidade como Hollywood e o mercado de mídia americano. Já os principais escritórios da ByteDance ficam em Pequim.

Segundo a publicação, três cidades estão sendo consideradas para receber a sede global da empresa: Singapura, Londres e Dublin. Além da questão política, outro aspecto está sendo considerado pelos executivos da empresa: o potencial de crescimento nos mercados do Sudeste Asiático, da Europa e dos Estados Unidos.

De acordo com a consultoria AppAnnie, o TikTok foi um dos aplicativos mais baixados de 2019, à frente do Instagram e do Snapchat, seus principais rivais no segmento de redes sociais com vídeos curtos.