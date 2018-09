Christie Hemm Klok/The New York Times Os fundadores do Instagram, Kevin Systrom (à esq) e Mike Krieger (à dir.), no escritório da empresa em Menlo Park, Califórnia. A dupla renunciou nesta segunda e deverá deixar o Facebook nas próximas semanas.

Kevin Systrom e Mike Krieger, os dois cofundadores do Instagram, decidiram deixar a empresa nas próximas semanas -- as informações são do jornal The New York Times, citando fontes familiarizadas com o assunto. Presidente executivo e diretor de tecnologia da rede social de fotos, respectivamente, Systrom e Krieger notificaram as lideranças do Facebook e do Instagram nesta segunda-feira, 24, de sua saída, disseram as fontes.

Segundo o jornal norte-americano, Systrom e Krieger não forneceram uma explicação sobre sua saída, mas disseram que planejavam ter um tempo livre após deixar o Instagram, que criaram juntos em 2010 e venderam ao Facebok por US$ 1 bilhão em 2012, quando a empresa tinha ainda 30 milhões de usuários. Em junho, o Instagram chegou à marca de 1 bilhão de usuários.

Análises recentes de mercado, por outro lado, dão conta de que, caso fosse uma empresa autônoma, o Instagram estaria avaliado em cerca de US$ 100 bilhões. Além disso, segundo previsão da Bloomberg Intelligence, o aplicativo pode faturar, sozinho, cerca de US$ 10 bilhões com publicidade em 2018. Segundo a consultoria eMarketer, o Instagram pode responder por até 16% da receita do Facebook em 2018 – no ano passado, essa fatia foi de 10,6%.

Procurado pelo NYT, o Facebook não respondeu aos pedidos de comentários da publicação.

11 mudanças que mostram a evolução do Instagram











Foto: REUTERS/Thomas White A primeira versão do aplicativo do Instagram foi lançada em 2010. O cofundador Kevin Systrom, hoje presidente executivo da empresa, acreditava na época na força da comunicação por meio de imagens e acreditava no poder dos celulares para hospedar essas fotos. Inicialmente, o aplicativo era um lugar para o usuário tirar fotos, colocar filtros bonitos em estilo “retrô” e compartilhá-las com os amigos. O compartilhamento poderia ser em outras redes sociais como Twitter ou Facebook, ou no próprio Instagram, que permitia que os usuários curtissem e comentassem em fotos, e também vissem as novidades em um feed. No primeiro dia em que esteve no ar, cerca de 25 mil pessoas fizeram contas no Instagram. Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez Primeiro, o Instagram funcionava exclusivamente em celulares. A partir de 2012, o serviço passou a ser oferecido na internet para computadores, mas somente para a visualização de perfis e para curtir e comentar fotos Foto: Instagram O Instagram lançou em 2013 um recurso chamado de Direct, que permite que usuários troquem imagens e vídeos de forma privada, em uma espécie de chat entre duas pessoas ou então em um grupo de até 15 pessoas. Foto: Instagram “Alguns momentos precisam mais do que uma imagem estática para ganharem vida”. Foi assim que o Instagram anunciou que os vídeos estavam chegando à rede social em 2013. Inicialmente, só era possível postar vídeos de 15 segundos. Em 2016, a empresa liberou vídeos com até um minuto. Foto: Instagram Em 2013, o Instagram desenvolveu um feed para as postagens dos usuários na web e em 2015 colocou no ar ferramentas de pesquisa para a plataforma. Dois anos depois, a rede social anunciou uma novidade que faltava para completar a sua plataforma para computadores: a postagem de fotos direto pela web. Foto: Instagram Foi em 2016 que nasceu um dos maiores sucessos do Instagram, o Stories, com a proposta de ser um recurso que exibe imagens e vídeos que somem depois de 24 horas – algo que já existia no rival Snapchat. A ideia, apesar de controversa, pegou: Em abril do ano passado, o Stories chegou a 200 milhões de usuários. Em agosto do mesmo ano, os Stories passaram a ser exibidos também na web. Foto: Instagram Também em 2016, o Instagram anunciou a ferramenta de vídeos ao vivo. As transmissões feitas no Instagram não ficam armazenadas no aplicativo -- os vídeos em tempo real desaparecem assim que a sessão for encerrada. Foto: Instagram Com as máscaras e efeitos divertidos nos Stories, o Instagram acirrou ainda mais a sua competição com o Snapchat. Além das máscaras, o Instagram também anunciou em 2017 o recurso de Rebobinar — disponível junto com Boomerang e o Mãos livres. Foto: Instagram Ainda em 2017, a rede social liberou para os usuários a função de álbum de fotos: a partir desse momento, os usuários passaram a poder publicar até 10 fotos e vídeos por postagem. Foto: Instagram A primeira grande novidade de 2018 no Instagram foram as chamadas de vídeo em grupo. As chamadas são feitas por meio da aba de mensagens privadas, com até quatro pessoas ao mesmo tempo. Foto: Reuters Em junho de 2018, o Instagram anunciou a criação de uma nova plataforma voltada para vídeos de longa duração: o IGTV. O objetivo da empresa foi criar uma TV do Instagram, acreditando no potencial do vídeo vertical. Foto: Instagram O Instagram lançou em agosto de 2018 funções para ajudar os usuários a controlar o tempo gasto na rede social. As ferramentas permitem que qualquer pessoa veja quanto tempo gastou navegando nos aplicativos nos últimos sete dias, controlem suas notificações e até estabeleçam um limite do “tempo ideal” a ser dedicado às duas plataformas.

Crise. A saída de Systrom e Krieger acentua a crise que vive o Facebook nos últimos dois anos. De 2016 para cá, a empresa de Mark Zuckerberg sofre com críticas sobre auxiliar a disseminação de notícias falsas, ser frágil à interferência estrangeira, bem como de cuidar mal da privacidade de seus usuários, como demonstrado no caso Cambridge Analytica, no qual dados de 87 milhões de pessoas foram utilizados indevidamente pela consultoria política Cambridge Analytica, que atuou na campanha de Donald Trump, a partir de um aplicativo desenvolvido pelo pesquisador Aleksandr Kogan e publicado na rede social.

A saída também é uma surpresa por conta do crescimento recente do Instagram, que chegou em junho deste ano à marca de 1 bilhão de usuários. A empresa é vista por analistas como "a joia da coroa" do Facebook, por ter conseguido passar ilesa em meio à maré de críticas que sofreu a companhia de Zuckerberg nos últimos anos.

Systrom e o brasileiro Krieger não são os primeiros fundadores de partes importantes a deixar o Facebook nos últimos tempos: em abril, no auge do escândalo da Cambridge Analytica, o cofundador e presidente executivo do WhatsApp, Jan Koum, também decidiu deixar a empresa. Segundo fontes próximas a ele, Koum resolveu sair após sofrer pressão crescente dentro da empresa para reduzir o nível de proteção de dados de seus usuários e monetizar o aplicativo de mensagens, hoje utilizado por 1,3 bilhão de pessoas em todo o mundo.