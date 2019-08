Valerie Macon/AFP Serviço Disney + vai disputar mercado com Netflix, HBO, Amazon e Apple

A Walt Disney anunciou um novo pacote para o seu serviço de streaming que será lançado em novembro deste ano. Trata-se de um combinação do Disney + com o serviço esportivo ESPN+ e a plataforma de séries Hulu – essa assinatura sairá por US$ 13 por mês, um preço competitivo em relação à Netflix, que cobra US$ 16 por seu plano premium nos Estados Unidos.

O pacote especial anunciado pela Disney tem preço US$ 5 mais baixo se comparado à assinatura separada dos três serviços. A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 6, durante uma conferência do presidente executivo da Disney, Bob Iger, com investidores.

A Disney anunciou em abril que o preço da assinatura comum do Disney + será de US$ 7 por mês. Nos Estados unidos, o plano básico da Netflix custa US$ 9.

Em seu novo serviço, a Disney exibirá um conteúdo em conjunto com a Fox, incluindo filmes da Marvel, de Star Wars, dos Simpsons, e, claro, da própria Disney. Além disso, a empresa está desenvolvendo programas originais para o serviço.

A empresa também fechou acordos com a Roku e a Sony para distribuir a Disney + em aparelhos de streaming e consoles de videogames, e espera que ela esteja amplamente disponível em TVs inteligentes, tablets e outros pontos de venda até o momento.

Para ganhar esse folêgo na competição com a Netflix, a Disney comprou a Fox em março deste ano por US$ 71 bilhões. Em maio, a empresa assumiu o controle do Hulu em um acordo com a Comcast. A Disney também é dona da ESPN.