Lucy Nicholson/Reuters A Tesla Motors é uma das empresas do bilionário Elon Musk

Elon Musk, presidente e fundador da fábrica de carros elétricos Tesla, disse aos seus funcionários que a companhia está sofrendo sabotagem. Em e-mails assinados por ele, Musk disse que já descobriu quem está prejudicando os veículos e disse que o suspeito trabalha na empresa, mas evitou divulgar nomes.

As informações foram compartilhadas com funcionários da Tesla em e-mails enviados pelo presidente no domingo à noite e na segunda-feira de manhã. Eles surgem como resposta a mais uma acusação de negligência da Tesla, depois que um veículo Modelo S pegou fogo na Califórnia, na última sexta-feira, 15. O vídeo do carro em chama foi amplamente compartilhado na internet.

No e-mail, Musk diz que um funcionário confirmou que conduziu uma sabotagem extensa e prejudicial às operações da empresa e que isso inclui a alteração do código interno de um produto, compartilhando informações com pessoas de fora.

"A extensão total de suas ações ainda não está clara, mas o que ele admitiu até agora é muito ruim", escreveu Musk. "Sua motivação declarada é que ele queria uma promoção que não recebia."

5 livros que inspiraram Elon Musk











Foto: Rebecca Cook/Reuters Elon Musk, criador da Tesla, SpaceX e The Boring Company, é um autodidata. Leitor voraz, Musk aproveitou algumas entrevistas para dar dicas de livros que o levaram a ser o famoso bilionário excêntrico que é hoje. Confira quais são as leituras consideradas indispensáveis por ele Foto: Amazon Não foi do dia para a noite que Elon Musk começou a pensar em criar empresas com projetos inacreditáveis. Até que isso acontecesse, o bilionário teve de ler muitos livros de fantasia e ficção científica. A trilogia do Senhor dos Anéis é uma das dicas de Musk, que leu quando ainda era um garoto da África do Sul. Foto: Amazon O adolescente Musk teve uma crise existencial quando tinha 15 anos e decidiu ler alguns nomes importantes para a literatura, como Friedrich Nietzsche, na tentativa de encontrar seu lugar no mundo. Não deu certo. Foi quando o jovem encontrou o livro de Douglas Adams que conta a história de um jovem que mora no espaço. E aí, lembrou-se de alguma empresa de Musk? Foto: Amazon O bilionário dono da Tesla, Space X e The Boring Company é fã declarado do inventor Benjamin Franklin, um dos primeiros a provar que raios são dotados de eletricidade. Musk considera Franklin como um exemplo de empreendedor que, assim como ele, começou “do nada”. Foto: Amazon O que você faria se tivesse uma empresa de foguetes, mas que não entendesse nada sobre isso? Elon Musk decidiu comprar e ler um livro. O executivo conta que, para entender sobre design estrutural de foguetes, se debruçou no livro de J. E. Gordon, um cientista britânico de materiais. Foi isso, diz Musk, que o fez entender o básico da ciência que o ajudou a alavancar o SpaceX. Foto: Amazon Elon Musk é, sem dúvida, um dos principais críticos do uso de inteligência artificial de forma desordenada. O empreendedor já chegou a comparar o perigo da tecnologia com armas nucleares. O livro de Nick Bostrom é indicado por Musk para quem quer entender o que aconteceria se a inteligência artificial ultrapassasse a humana.

Ainda no comunicado, o fundador da Tesla disse que ainda está investigando o assunto e que ainda estão avaliando se o funcionário agiu sozinho ou em conjunto com alguma empresa ou órgão externo. Musk suspeita de funcionários de Wall Street, companhias de petróleo e gás, além de empresas rivais no setor automobilístico.

Essa não é a primeira vez que o executivo sugere que uma de suas empresas tenha sofrido sabotagem. Em 2016, depois que um foguete da Space X explodiu durante o abastecimento antes de um teste de motor, Musk também levantou a possibilidade de sabotagem.

Dessa vez, o escândalo pode ter grandes efeitos na empresa que tem sofrido perdas e duras críticas nos últimos meses após acidentes envolvendo seus carros, atrasos na fabricação do modelo 3 considerado mais importante para companhia e demissões.