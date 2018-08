REUTERS/Philippe Wojazer A rede social Facebook está na mira de autoridades europeias

O órgão de antitruste da Alemanha planeja começar ainda este ano uma investigação contra o Facebook, depois de descobrir que a rede social abusou do seu domínio do mercado para coletar dados das pessoas sem o seu conhecimento ou consentimento.

A preocupação da Alemanha é uma preocupação da Europa em geral, portanto a investigação do órgão alemão está sendo observada de perto por outras autoridades da União Europeia. A medida é uma reação ao vazamento de dados de usuários do Facebook, e também ao uso de anúncios para influenciar eleições nos Estados Unidos.

O órgão se atenta em particular para a forma com que a rede social coleta dados dos usuários por meio de aplicativos de terceiros – incluindo o WhatsApp e o Instagram, que são plataformas do Facebook – e também para o rastreamento de pessoas que nem são usuários do serviço.

Ao contrário da investigação de antitruste contra o Google feita pela União Europeia que resultou em uma multa bilionária, a investigação alemã não pretende aplicar multas contra o Facebook. Entretanto, fontes familiarizadas com o assunto afirmaram que a autoridade pode exigir que o Facebook cumpra suas exigências, caso a empresa não faça isso voluntariamente.

Novos alvos. Andreas Mundt, presidente do órgão alemão, afirmou que pode iniciar uma outra investigação envolvendo a indústria de e-commerce. Nessa investigação, a autoridade focaria em plataformas como a Amazon, que vende seus próprios produtos e serviços, mas também hospeda comerciantes terceirizados.

“Nossa pergunta é: qual é a relação entre a plataforma, que é um comerciante muito poderoso, e os comerciantes que usam a plataforma?” disse Mundt. Ele afirmou também que o seu interesse pelo assunto se estende a plataformas além da gigante varejista de Jeff Bezos.