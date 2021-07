Werther Santana/Estadão Loja da Multilaser no Shopping Paulista

Quatro meses após encerrar as atividades no Brasil, a Sony está de volta - ao menos, de maneira parcial. Os fones de ouvido da empresa voltarão a ter distribuição oficial no País por meio de uma parceria entre a gigante japonesa e a empresa brasileira de eletroeletrônicos Multilaser - a informação foi confirmada com exclusividade ao Estadão.

Apesar de a Multilaser contar com fábricas em Manaus (AM) e Extrema (MG), os fones serão importados - inicialmente, o portfólio da Sony terá 23 produtos, incluindo fones do tipo "in-ear" e modelos Bluetooth. Segundo a fabricante, os preços dos aparelhos vão variar de R$ 60 a R$ 2.700, com foco principal na categoria "premium" - um posicionamento tradicional da Sony nos mercados onde atua. Assim, André Poroger, vice-presidente de produtos da Multilaser, diz que "não haverá canibalização dos fones com a marca Multilaser e Pulse".

A continuidade da Sony no Brasil por meio de parceiros nacionais foi uma das possibilidades levantadas em setembro de 2020, quando a empresa revelou o fechamento de suas fábricas no País. Esse, porém, é o primeiro anúncio do tipo envolvendo a marca. "Quando a Sony anunciou o fechamento da fábrica começamos a estudar a possibilidade. Agora, vamos seguir as estratégias globais de lançamento deles", conta Poroger. Os produtos da empresa japonesa deverão chegar ainda neste ano aos 40 mil pontos de venda da Multilaser no País, incluindo a sua loja conceito no Shopping Paulista, em São Paulo.

Com isso, Poronger acredita que a Multilaser pode acelerar a chegada dos produtos ao País, deixando o mercado brasileiro mais alinhado com os lançamentos em outros países - uma reclamação comum de fãs da marca japonesa era de que seus produtos costumavam demorar para chegar aqui.

"O foco será em áudio porque conseguimos cativar amantes de fones de ouvido nos últimos três anos no Brasil. É uma categoria com crescimento exponencial", afirma Ana Malerbi, gerente de marketing da Sony. A empresa ainda não discute a retomada de fabricação local.

Além disso, a Sony ainda continua fora do Brasil em categorias como TV, câmeras e dispositivos de áudio. Ambas as empresas, porém, não descartam uma evolução na parceria para a distribuição desses produtos - elas, porém, frisam que o foco agora são os fones. Poroger também não descarta a possibilidade de produção nacional de aparelhos da Sony nas fábricas da Multilaser, o que poderia ajudar a reduzir os preços. A Sony vendeu a sua fábrica de TVs em Manaus para a Mondial em dezembro de 2020. Já o tempo de contrato entre as marcas não foi revelado.

A Multilaser, que realizou sua abertura de capital na quinta, 22, se consolida como a empresa que traz de volta ao Brasil marcas tecnológicas que estão no coração do brasileiro. No seu portfólio de 5 mil produtos nos segmentos de informática, telecomunicações, esportes, itens automotivos e brinquedos aparecem nomes como a Nokia, que voltou a ter celulares no Brasil no ano passado após uma parceria da Multilaser com a HDM Global, empresa que licencia a marca finlandesa. Recentemente, a Multilaser também trouxe de volta ao País as TVs da Toshiba. "Estamos sempre estudando a possibilidade de novas parcerias", disse Poronger. O portfólio da Multilaser já conta com 20 marcas diferentes.