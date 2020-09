Jason Henry/The New York Times Nos últimos meses as empresas de tecnologia registraram bom desempenho nas bolsas mundiais

As gigantes de tecnologia operam em queda nas bolsas de Nova York pelo segundo dia consecutivo. As ações da Amazon e do Facebook caíam cerca de 4% nesta sexta-feira, 4, às 14h (horário de Brasília), enquanto as da Apple registravam queda de 2,8%. O tombo acontece após a Apple perder quase US$ 180 bilhões em valor de mercado nesta quinta, a maior perda diária para qualquer companhia na história.

As baixas são atribuídas a um movimento de realização de lucros. Os executivos de Amazon, Facebook, Microsoft e Tesla perderam, juntos, US$ 25 bilhões em seus patrimônios líquidos depois da queda desta quinta.

O índice Nasdaq, que reúne as principais empresas de tecnologia, registrava queda de cerca de 2% nesta sexta-feira, 4, às 14h (horário de Brasília). “Tivemos avaliações excessivas nos mercados ultimamente — particularmente no setor de tecnologia — e isso precisava ser corrigido até certo ponto”, disse Scott Knapp, estrategista-chefe de mercado do CUNA Mutual Group, ao canal americano de TV CNBC. “Não é preciso olhar além do recente aumento irracional nos preços das ações da Tesla e da Apple depois que ambas as empresas anunciaram um desdobramento de ações para ver a super exuberância, especialmente entre os investidores de varejo”.

Às 14h desta sexta (horário de Brasília), as ações da Alphabet, dona do Google, operavam em queda de 4,5% e as da Microsoft em 3,2%. A Netflix também viu suas ações recuarem em 4%. Os papéis da Tesla caíam 1%.

Nos últimos meses as empresas de tecnologia registraram bom desempenho nas bolsas mundiais, movimento impulsionado principalmente pelo isolamento social, que tem estimulado o uso de aparelhos e serviços online pelas famílias e empresas que seguem o confinamento.